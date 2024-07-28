Bakan Işıkhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen maddeyle sendikalı memurların toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641,81 TL alacağını belirtti. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu kazanımın sendika ve konfederasyonlarla sosyal diyalog zemininde yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi ile sağlandığını hatırlattı.

"Emekçilerimizin kazanımlarının yanındayız"

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasıyla bu kazanımın iptal edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "İptal kararı ile ikramiyeden yararlanan kamu görevlilerimizin aylıklarında azalma meydana gelmişti. Biz, emekçilerimizin, memurlarımızın kazanımlarının her zaman yanındayız."

"Cumhur İttifakı vekillerimize teşekkür ediyorum"

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddeyle tüm sendikalı memurların 641,81 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacaklarını belirten Işıkhan, "Bu kanun teklifinin yasalaşma sürecine katkı sağlayan Cumhur İttifakı milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Memurlarımız için hayırlı olsun" dedi.