Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı’nda konuşan Bakan Işıkhan, Kamu İşveren Heyetinin 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sürecini başarıyla tamamladığını belirterek, "Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın sonlanacak, takdir Hakem Heyeti'nindir" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar hiçbir kamu görevlisini, çalışanı, esnaf, çiftçi, emekliyi enflasyona ezdirmediğini, bundan sonra da ezdirmeyeceğini belirten Işıkhan, "Hakem Heyeti'nin vereceği nihai kararın kamu çalışanlarımız, memur emeklilerimiz, aileleri ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.