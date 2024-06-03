Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kadınları desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Proje kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir'deki 7 bin annenin 12 ay boyunca aylık 325 Euro (11 bin 339 TL) destek alacağını duyurdu. Çalışan anneler için bu destek başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

325 Euro destek başvurusu nasıl yapılır?

Bakan Işıkhan, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ne başvuruların e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceğini belirtti. Bu proje sayesinde anneler hem maddi destek alacaklar hem de eğitimli çocuk bakıcılarının istihdamı teşvik edilecek.

Annelere destek ödemesi şartları neler?

AB'nin finansman desteği sağladığı projede, 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakımı nedeniyle iş gücünden uzaklaşma riski bulunan annelerin desteklenmesi hedefleniyor.