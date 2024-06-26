Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün Meclis'te gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılmayacağını net bir şekilde ifade etti. Bu konuda yeni bir düzenleme yapılacağını ve yeni asgari ücretin belirlenmesi için aralık ayında ilgili taraflarla bir araya geleceklerini belirtti.

Ayrıca, Bakan Işıkhan emeklilere refah payı verilmeyeceğini de kamuoyuyla paylaştı. Bu kararın arkasında, maliye politikaları ve sosyal güvenlik sisteminin mevcut koşulları değerlendirilerek alındığı vurgulandı. Emeklilere yönelik herhangi bir refah payı düzenlemesi yapılmayacağı konusunda net bir duruş sergilendi.