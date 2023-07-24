Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) 60'ıncı kuruluş yıldönümü; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve kurum çalışanlarının katılımıyla, TÜBİTAK'ın Ankara'daki merkezinde yapılan törenle kutlandı.

Törende konuşan Bakan Kacır, TÜBİTAK'ın kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin bilim ve teknoloji yolculuğuna ışık tuttuğunu belirterek, "Milli Teknoloji Hamlesi'ni başarı ile gerçekleştirmemiz; teknolojiyi tüketen değil üreten ülke olmamız, güçlü, teknolojide lider ve yetkin sanayi ile mümkün. Bu nedenle TÜBİTAK sanayi destek programları ile Ar-Ge ve inovasyon kabiliyetlerimizi artırırken bir yandan da özel sektörümüzün Ar-Ge kültürünü sahiplenmesini, teknoloji ve inovasyon odaklı projeler geliştirilmesini sağlıyoruz" dedi.

2002-2022 arasında destekledikleri sanayi Ar-Ge projelerine değinen Kacır, "2002'de 386 olan desteklenen proje sayısını 2022'de 3 bin 669'a, 712 milyon lira olan destek tutarını 1 milyar 700 milyon liraya çıkardık. 2002'den bu yana, toplamda 24 bin 202 projeye 57 miyar liranın üzerinde destek sağladık. 2012 yılından bu yana 2 bin 140 girişimciye 1 milyar 200 milyon liranın üzerinde destek sağladık. Girişim Sermayesi Destekleme Programımız 'Tech-InvesTR' kapsamında; 5 girişim sermayesi fonu ile 73 farklı girişime yatırım yaptık, yapılan toplam yatırım tutarı 1 milyar 300 milyon lirayı aştı. İnanıyorum ki; önümüzdeki dönemde hem BİGG hem de Tech-InvesTR ile teknoloji girişimlerimizden yeni Turcorn'larımız çıkacak. Bu hamleler, 2025 yılında 15 Turcorn hedefimize bizi daha da yaklaştıracak"

'KRİTİK ARAŞTIRMA ALANLARINDA UZMANLIĞI DERİNLEŞTİRECEĞİZ'

Deprem araştırmaları ve kimyasal ve biyolojik savunma gibi stratejik alanlarda da çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Kacır, "Tüm bunların sağlanmasında TÜBİTAK'a büyük sorumluluklar düşüyor. TÜBİTAK'ın konumunu, bu nedenle ülkemiz ve geleceğimiz açısından hayati görüyor, TÜBİTAK'a özel bir değer atfediyoruz. Geleceğin Türkiye'sinde, TÜBİTAK bugün olduğu gibi yarın da öncü rolünü sürdürecek. Tam bağımsız ve müreffeh Türkiye için çalışan TÜBİTAK ile birlikte; önümüzdeki dönemde de, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin kritik araştırma alanlarında uzmanlığı derinleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı; bilimin, dijitalleşmenin, üretimin ve kalkınmanın yüzyılı haline getirmekte kararlıyız. Türkiye yüzyılında inşallah tüm hedeflerimize ulaşarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkaracağız. Yolumuz uzun, hedeflerimiz büyük" açıklamalarında bulundu.

BAKAN TEKİN: TÜBİTAK’LA YAPILACAK HER ÇALIŞMAYA AÇIĞIZ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, bakanlığının TÜBİTAK ile en yoğun çalışması gereken bakanlıklardan biri olduğunu söyleyerek, "TÜBİTAK ile çok sağlıklı, verimli ilişki yürüteceğimize inanıyorum. Burada bulunmamın sebebi de, bunu bir taahhüt olarak deklare etmektir. Biz, Milli Eğitim Bakanlığı olarak TÜBİTAK'la yapılacak her türlü çalışmaya açığız. Eğer Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceksek, burada en temel parametrelerden bir tanesi Milli Eğitim Bakanlığı olacak. Eğer bunu bilim üzerine inşa edeceksek de Milli Eğitim Bakanlığı'nın TÜBİTAK ile yapacağı iş birliği ve çalışmalar, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında çok derin ve anlamlı bir yere oturuyor" dedi.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ise törende yaptığı konuşmada, uluslararası anlamda İiş birliklerinin bilim ve teknoloji temelli hale geldiğini ve bu noktada da TÜBİTAK'a düşen görevin çok daha kritik hale geldiğini söyledi. Mandal, gelecekte Türkiye'nin gücünün; bilimle, teknolojiyle ve dolayısıyla TÜBİTAK ile olacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a İMECE uydusunun maketini hediye etti. Bakan Kacır da, Bakan Tekin'e İMECE maketini hediye etti. Ardından, TÜBİTAK'tan emekli olanlar ve kurumda 25 yılını doldurmuş emektar çalışanlara da plaket takdim edildi. Bakan Kacır törende, Türksat 6A uydusunun 2024 yılının Mart ayında uzaya gönderileceğini de açıkladı.