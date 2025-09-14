Türkiye’de teknoloji geliştirme bölgeleri hızla artıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Resmi Gazete’de yayımlanan üç yeni teknopark kararıyla ülke genelindeki teknopark sayısının 113’e yükseldiğini duyurdu.

Resmi Gazete’de yayımlanan kuruluş kararlarıyla, İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Alanya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Amasya Teknoloji Geliştirme Bölgesi faaliyete geçecek.

"Teknoparklarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz"

Bakan Kacır sosyal medya paylaşımında, “Yeni teknoparklarımız teknoloji ve yenilik dünyamıza hayırlı, uğurlu olsun. 12 bine yaklaşan teknoloji girişimi ile ülkemizin inovasyon odaklı kalkınmasına öncülük eden teknoparklarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

İnovasyon ve girişimcilik ekosistemi

Kacır, Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin güçlenmeye devam ettiğini vurgulayarak, teknoparkların inovatif projelerin ve teknoloji girişimlerinin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.