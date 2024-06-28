İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "'Anadoludakiler' hareketimiz kapsamında, 81 ilimizin tamamında, Kalkınma Ajanslarımız ve GAP Bölge Kalkınma İdaremiz tarafından yerel üretim ve kalkınmaya yönelik Anadoludakiler Destek Programı'nı bugün itibarıyla başlatıyoruz." dedi.

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Anadoludakiler" projesinin tanıtım toplantısında, Türkiye'nin kültürel, geleneksel ve coğrafi zenginliklerini gün yüzüne çıkarma hedefi taşıyan söz konusu programa katılmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Kacır, "Binlerce yıldır medeniyetlere ev sahipliği yapmış, uygarlıkların beşiği, tarih ve kültür hazinesi Anadolu, zenginliklerinin, bizleri birleştiren harcımızdır. Bolluğun ve bereketin coğrafyası Anadolu, jeostratejik konumuyla, yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla, havasıyla, suyuyla, bizi biz yapan eşsiz sevdamızdır. Bire bin veren bereketli topraklarıyla, bin bir çeşit çiçeğin açtığı kadim mirasımızdır." ifadelerini kullandı.

-"Yurdun dört bir yanından zanaatkarlarımızın el emeği göz nuru çalışmalarını destekliyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Cumhuriyet'in ikinci asrında, "Türkiye Yüzyılı"na yelken açarken, Anadolu’da bin yıldır sürdürülen merhamet ve adalet medeniyetinin maddi ve manevi tüm unsurlarını ihya ve yeniden inşa etmek adına kolları sıvadıklarını belirten Kacır, şunları söyledi:



"Dünyada eşi benzeri olmayan bu kıymetli zenginliğimizi, yerel kalkınmanın temel taşı olarak görüyoruz. Üzerinde yaşadığımız toprakların ürünlerine ve kültürüne sahip çıkıyor, yaşatıyor ve onları daha da geliştiriyoruz. Milattan öncesinden bu yana, bu topraklarda süregelen medeniyetlerin izlerini ortaya çıkarıyor, geleneklerimizi yeşertiyor ve yaşatıyoruz. Geleneği yeniden yerinde üretiyor, işliyor, geçmişin birikimini altın sandukasından çıkartarak bugüne taşıyoruz. Anadolu'nun kadim topraklarından yükselen sesin yankısına kulak veriyor, yurdun dört bir yanından zanaatkarlarımızın el emeği göz nuru çalışmalarını destekliyoruz."

-"Bugün itibarıyla tescilli 1597 coğrafi işaret ve geleneksel ürüne sahibiz"

Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünler bakımından oldukça zengin bir ülke olduğunu ve bu zenginliği koruma ve tanıtma konusunda çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Kacır, şu bilgileri aktardı:

"Bugün itibarıyla tescilli 1597 coğrafi işaret ve geleneksel ürüne sahibiz. Zengin kültür ve tarım mirasımızın temsilcisi coğrafi işaretli ürünlerimiz, uluslararası sahada da kalitesini ve özgünlüğünü kanıtlıyor. Gaziantep baklavasından Aydın incirine, Malatya kayısısından Milas zeytinyağına, Giresun tombul fındığından Antakya künefesine, Ayaş domatesinden Maraş tarhanasına kadar 21 coğrafi işaretli ürünümüzü Avrupa Birliği nezdinde de tescil ederek bu ürünlerimizin uluslararası tanınırlığına ve korunmasına katkı sağladık.

Bugüne kadar Kalkınma Ajansları eliyle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik yaklaşık 26 bin projeye 75 milyar liranın üzerinde destek verdiklerini anımsatan Kacır, "Yararlanıcıların eş finansmanı ile birlikte 126,5 milyar liralık yatırım hacmi oluşturduk. Yine son 5 yılda tamamı hibe olan, 344 milyon avro uluslararası kaynağı yerel kalkınma amaçlı projeler için şehirlerimize sunduk. 2014’ten bu yana GAP, DAP, KOP ve DOKAP Bölge Kalkınma İdarelerimizle başta tarım ve sulama olmak üzere, kültür, sosyal içerme, turizm, kırsal kalkınma ve enerji alanlarında 4 bin 750 projeye 32,6 milyar lira destek sağladık." dedi.

-"Yerel ürün ve deneyimleri özgün hikayeleriyle 'Anadoludakiler Platformu'na taşıyoruz'

Bakan Kacır, "Anadoludakiler" projesi ile toprakların bereketini, mutfak kültürünün birikimini, zanaatkarların becerilerinin çeşitliliğini ve zenginliğini hikayeler ile gün yüzüne çıkardıklarını anlattı.

Yerel ürün ve deneyimleri özgün hikayeleriyle "Anadoludakiler Platformu"na taşıdıklarını bildiren Kacır, "Bu topraklara mal olmuş değerlerimizin keşfine ve bilinirliğinin artmasına zemin hazırlıyoruz. Sosyal fayda ve sürdürülebilirliği de önceleyen bu platformla tarım ve gıda sektörlerimizin tedarik zincirindeki sorunların çözümüne katkı sunacak yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin girişimlere dönüştürülmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

-"Bölgesel potansiyelleri keşfederken, yerel ekonomilerimizi canlandıracağız"

Konuşmasında yeni destek programını da duyuran Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"Bugün bu kıymetli buluşmada sizlerle bir müjdeyi de paylaşmak isterim. 'Anadoludakiler' hareketimiz kapsamında, 81 ilimizin tamamında, Kalkınma Ajanslarımız ve GAP Bölge Kalkınma İdaremiz tarafından yerel üretim ve kalkınmaya yönelik Anadoludakiler Destek Programı'nı bugün itibarıyla başlatıyoruz. Kriterlerimiz çerçevesinde projeleri başarılı olan girişimcilerimizi, kooperatiflerimizi, usta ve zanaatkarlarımızı bu program ile destekleyeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Yerel Kalkınma Hamlesi' vizyonumuz doğrultusunda, yerel üretim değerlerimizi yenilikle buluşturan, geleneksel değerlerden beslenen, sanayi ve teknolojiden güç alan bir yerel kalkınma modelini adım adım hayata geçireceğiz. Yerel üreticilerin geleneksel bilgi ve becerilerini modern teknolojiyle harmanlayarak, bir taraftan ürün kalitesini geliştirirken diğer yandan üretim kapasitesini artırmaya devam edeceğiz. Bölgesel potansiyelleri keşfederken, yerel ekonomilerimizi canlandıracağız. Bölgeler arasındaki eşitsizliği azaltırken, her kesimden insanımızın yaşam kalitesini yükselterek topyekûn kalkınmayı tesis edeceğiz."

Kamu, özel sektör, üniversiteler ve STK'ler arasında iş birliği içinde hareket ederek, vatandaşların yaşadıkları bölgelerde iş ve gelir imkanları oluşturmayı da sürdüreceklerini dile getiren Kacır, şunları söyledi:



"Yakın zamanda uygulamaya alacağımız yerel kalkınma hamlesi teşvik programıyla da bölgelerimizin öne çıkan yatırım konularında özel sektörümüze bugüne kadarkilerin de ötesinde, oldukça güçlü bir destek sağlıyor olacağız. Yine yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağımız Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ile sürdürülebilir kalkınmanın devamlılığı doğrultusunda hayata geçireceğimiz ve destekleyeceğimiz programları kamuoyu ile paylaşacağız. Türkiye Yüzyılında, Anadolu'nun zenginliklerini keşfetmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz. Binlerce yıllık tarih içinden süzülüp gelen kültürel mirasımız gerçekleştirdiğimiz projelerle inşallah daha nice nesillere zenginleşerek aktarılacak."

-"Projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum"

"Anadoludakiler" projesinin birlik ve beraberliğin harcı olan bereketli toprakların birikimine ve vatandaşların becerisine katkı sunmasını ümit ettiklerini kaydeden Kacır, şöyle konuştu:

"Arzu ediyoruz ki 'Anadoludakiler', dillere destan zenginliklerimizin en büyüğü olan gönül zenginliğimizi hatırlamamıza ve hatırlatmamıza vesile olsun. İstiyoruz ki 'Anadoludakiler', şairin 'memleket isterim yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun olursa bir şikayet ölümden olsun' temennisini gerçeğe dönüştürmek yolunda el ele yapacağımız nice çalışmanın zemini olsun…

Sözlerime son verirken katılımları ve himayeleriyle bizleri onurlandıran Saygıdeğer Hanımefendi’ye en içten şükranlarımı arz ediyorum. Kendilerinin vizyonu ve güçlü desteği ile projemizin daha geniş kitlelere ulaşacağına ve daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Bu himaye, sadece bir destek değil, aynı zamanda yerel değerlerimize ve kültürel mirasımıza verilen kıymetin bir ispatıdır. Ayrıca bu değerli projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Projemizin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."



