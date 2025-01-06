Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün devreye alınan Küresel Rekabetçilik ve Kapasite Geliştirme Destek Programları ile bu yıl 22 milyar lira kredi hacmi oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı. Kacır, KOSGEB’de düzenlenen **"Büyüme ve Küreselleşme Destekleri Tanıtım Programı"**nda yaptığı konuşmada, Türkiye’deki 105 teknopark ve 11 binden fazla teknoloji girişiminin, inovatif çalışmalara imza attığını belirtti.

Kacır, özel sektör bünyesinde 1600’ün üzerinde AR-GE ve tasarım merkezi bulunduğunu, AR-GE harcamalarının ise 1,2 milyar dolardan 16,1 milyar dolara çıktığını vurguladı. Ayrıca, AR-GE personeli sayısının 29 binden 291 bine yükseldiğine dikkat çekti. KOBİ’lerin bu başarıda önemli bir pay sahibi olduğunu belirten Kacır, ülkemizdeki işletmelerin yüzde 99’unu oluşturan KOBİ'ler, istihdamın yüzde 71'ini sağlıyor, AR-GE harcamalarının yüzde 30’unu ve ihracatın yüzde 35’ini gerçekleştiriyor.

KOSGEB, 1 milyon 350 bin işletmeye 188 milyar lira destek sağladı

Kacır, KOSGEB’in 22 yıl içinde 1 milyon 350 bin işletmeye 188 milyar lira destek sağladığını, KOBİ’lerin ve girişimciliğin hamisi bir kuruma dönüştüğünü ifade etti. 2023 yılında 57 bin işletmeye 13,2 milyar lira destek sağlandığını belirtti.

Yeni destek programları ile KOBİ'ler güçlendirilecek

Kacır, Girişimci Destek Programı çerçevesinde 375 bin liradan 2 milyon liraya kadar destek sağlandığını ve 17 bin 880 girişimciye 613 milyon lira destek sunduklarını aktardı. Ayrıca, "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" ile 2024’te 21 bin işletmeye 7,3 milyar lira destek sağlanacağını duyurdu.

Yeşil Sanayi ve djital dönüşüm desteği

Kacır, Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında 866 KOBİ’ye 2,1 milyar lira destek verdiklerini, ayrıca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğiyle KOBİ’lerin dijital dönüşüm projelerine 300 milyon avro tutarında finansman sağladıklarını belirtti.

İki yeni destek programı ile 22 milyar lira kredi hedefi

Küresel Rekabetçilik Destek Programı ile KOBİ'lerin yenilikçi ve rekabetçi ürünler geliştirmeleri teşvik edilecek. Program kapsamında, KOBİ'lere 50 milyon lira üst limitli ve 36 ay vadeli finansman sağlanacak. Kapasite Geliştirme Destek Programı ise KOBİ'lerin ölçek büyütme yatırımlarını destekleyecek. Bu programla, 20 milyon lira üst limitli ve 36 ay vadeli finansman desteği sağlanacak.

Bakan Kacır, istihdamı korumak adına yeni bir destek programı başlatacaklarını duyurdu. Konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde üretim ve istihdamı korumayı amaçlayan İstihdamı Koruma Programı kapsamında, çalışan başına aylık 2 bin 500 lira destek ödemesi yapılacak.