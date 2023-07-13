ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası ile hayata geçirdikleri proje kapsamında, deprem bölgesinde hasar gören ve gelir kaybına uğrayan işletmelere katkı sağlamak amacıyla 450 milyon dolarlık finansmanı sanayicinin hizmetine sunacaklarını bildirdi.

Kacır, Bakanlıkta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, deprem bölgesine yapacakları yatırımların, üzerinde en yoğun çalıştıkları alanların başında geldiğini söyledi.

İlk ziyaretini Kahramanmaraş'a gerçekleştirdiğini hatırlatan Kacır, yarın Gaziantep'e, ardından Hatay, Adıyaman ve Malatya'ya gideceğini bildirdi.

Kacır, deprem bölgesindeki bazı şehirlerin Türk sanayisi için de çok önemli olduğunu belirterek, şehir özelinde bakıldığında da son 10 yılda gerçekleşen yatırımlarla sanayinin payının çok arttığını kaydetti.

Kahramanmaraş'ın tekstil, metal sanayi için çok önemli olduğunu vurgulayan Kacır, "Burada deprem sonrasında sanayinin yeniden inşası için çok çalıştık. Elimizdeki tüm enstrümanları devreye alıyoruz. KOSGEB KOBİ'lere verilen destekleri ilk andan itibaren ilan etti. Artık yerinde dönüşümün önü açıldı. Sanayide de yerinde dönüşümün önü açılıyor. Biz hemen KOSGEB tarafından 1 milyon liralık faizsiz destek programı başlattık. 1 yıl geri ödemesiz ve 3 yıl içinde geri ödemesi tamamlanacak şekilde yerinde dönüşüm yapacak KOBİ'lere KOSGEB doğrudan destek veriyor." diye konuştu.

- "Yeni sanayi alanlarını 1 hafta içerisinde tespit etme imkanına kavuşuyoruz"

Bakan Kacır, yeni sanayi alanlarının kurulumunu da hızlandırdıklarını vurgulayarak, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'da yeni sanayi siteleri oluşturduklarını, ihalelerini gerçekleştirdiklerini ve inşalarının hızla devam ettiğini anlattı. Bunları 1 yıl içerisinde teslim edeceklerini belirten Kacır, şöyle devam etti:

"OHAL Kararnamesi kapsamında tüm bölgede 18 yeni sanayi alanı ilan ettik. Meclisin gündeminde, bugün yarın yasalaşmasını ümit ediyoruz, komisyondan geçti. Bu sürecin bir yıl devam etmesi yönünde Kanun gerçekleşecek. Önümüzdeki dönemde bölgede yeni sanayi alanlarını hızla tespit ve inşa etmeye yönelik yasal imkana kavuşmuş olacağız. OSB için yer seçim süreçlerimiz 6 ay-1 yıl sürebiliyordu. Ancak şimdi 1 hafta içerisinde yeni sanayi alanlarını tespit etme imkanına kavuşuyoruz. Bu bölge sanayinin vizyonu açısından da çok önemli. Buralardaki üretim alt yapısını güçlü kılmak istiyoruz. Türkiye'de sanayinin üretim merkezlerinden birinin bu bölge olmasını hedefliyoruz. Mersin, İskenderun denize açılan kapılarıyla, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya bu açıdan değerli."

- "Ulusal Sanayi Alanları Master Planı'nı 6 ay içerisinde tamamlayacağız"

Bakan Kacır, gelecek dönemde yeni sanayi alanlarında yeni yaklaşımlar devreye alacaklarını ve kamu-özel işbirliği projelerini bu sektöre kazandırmak istediklerini bildirdi.

Sanayi ve endüstri alanlarında bu yöntemi uygulamaya yönelik hazırlık içerisinde olduklarını vurgulayan Kacır, "Büyük ölçekli endüstri bölgelerinin özel sektör eliyle hızla kurulmasını sağlamaya dönük bir mekanizma oluşturacağız. Bu sayede hem deprem bölgesinde hem de Türkiye'nin farklı bölgelerinde yeni sanayi havzaları kuracağız. 'Ulusal Sanayi Alanları Master Planı'nı da 6 ay içerisinde tamamlayacağız. Türkiye'de sanayi alanlarının ölçeğini büyüteceğiz. Binde 3,5 seviyesindeki rakamı yüzde 1'e çıkarmamız lazım. Bunun için de iyi bir planlama çalışmasına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

- Deprem bölgesine 450 milyon dolarlık finansman

Kacır, Dünya Bankası'nın deprem bölgesi için sağlayacağı finansmana ilişkin, "Dünya Bankası ile hayata geçirdiğimiz proje kapsamında, deprem bölgesinde hasar gören ve gelir kaybına uğrayan işletmelere katkı sağlamak amacıyla 450 milyon dolarlık finansmanı sanayicinin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Az, orta ve ağır hasarlı işletmeler için finansmanı farklı kademelerde devreye alacaklarını dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Ağır hasarlılar için 500 bin liraya kadar destek sağlıyoruz. Destekler 120 bin lira ile başlayacak, hasar durumuna göre artacak. 1 ay içerisinde devreye almayı hedefliyoruz. Sıfır faizli, ilk 2 yılı geri ödemesiz, sonra 12 ayda ödemesi tamamlanacak şekilde sağlanacak. Bu kaynağı çok yaygın kullanmak istiyoruz. Bunun devamı gelecek. Bunu da bölgedeki KOBİ'lerimize sunacağız."

Bakan Kacır, deprem bölgesinde Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 4 ay içerisinde 52,5 milyar liralık yatırım teşvik belgesi de düzenlediklerini dile getirdi.

Bunun da deprem bölgesinde sanayi yatırımına yönelik iştahın yüksek olduğunu gösterdiğini vurgulayan Kacır, "Deprem bölgesinde düzenlediğimiz 52,5 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip teşvik belgeleri 458'e ulaştı. Bu yatırım gerçekleştiğinde 25 bine yakın istihdamın önünün açılmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Deprem bölgesine finansmanı KOSGEB yürütecek. Daha dezavantajlı grupları desteklemek amacıyla, toplam geri ödenebilir finansman fonlarının yüzde 10'u kadınların sahip olduğu veya yönettiği KOBİ'lere ayrılacak.