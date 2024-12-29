Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa’da düzenlenen GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yürütülen çalışmalarla birlikte bölgenin kalkınma sürecine ivme kazandırılacağını belirtti.

Bölgeye dev istihdam hamlesi

Bakan Kacır, son 22 yılda GAP bölgesindeki 9 ilde hayata geçirilen 20 organize sanayi bölgesinde (OSB) 360 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi. Yeni eylem planıyla birlikte bu rakama 210 bin kişilik ek istihdam daha ekleneceğini ifade etti. Böylece toplamda 570 bin 246 kişiye iş imkânı sunulacak.

Sanayileşme ve kalkınma desteklenecek

Bakan Kacır, GAP Eylem Planı’nın sadece tarımsal sulama projeleriyle sınırlı kalmayacağını, sanayi, enerji, eğitim ve altyapı gibi birçok sektörü kapsayacağını vurguladı. Plan kapsamında organize sanayi bölgelerinin genişletileceği ve yeni yatırımların teşvik edileceği belirtildi.

Yeni GAP eylem planı çerçevesinde 570 bin 246 kişiye istihdam sağlanacağını duyuran Kacır şunları söyledi:

"Yeni GAP Eylem Planı'nda bölge vizyonumuzun çerçevesini 5 öncelikli dönüşüm programıyla oluşturduk. Bunlardan ilki 214 milyar lira bütçeli sulama programı. Yeni GAP Eylem Planı, 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacak.GAP Eylem Planı kapsamında toplamda 198 projeye 2024-2028 yılları arasında toplam 496 milyar lira kaynak aktaracağız."