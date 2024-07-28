Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uluslararası matematik, fizik ve bilgisayar olimpiyatlarında madalya kazanan Türk öğrencileri tebrik ederek, "Gururumuz oldular" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Matematik, fizik, bilgisayar... Madalyalarla döndüler, gururumuz oldular. Olimpiyat şampiyonlarımızı yürekten kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Öğrencilerden büyük başarı

Paylaşımda, uluslararası olimpiyatlarda kazanan öğrencilerin aldıkları madalyalara dair detaylara da yer verildi. Buna göre:

Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda: Barış Koyuncu ve Mehmet Can Baştemir altın, Hakan Gökdoğan ve Mehmet Burak Gönül gümüş, İrem Gülce Yazgan ve Selim Doğan ise bronz madalya kazandı.



8. Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda: Arda Ünver ve Kutay Kulbak altın, Alp Terliksiz gümüş, Halil İbrahim Yenitürk bronz madalya aldı.



4. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda: Bergüzar Yürüm ve Duru Özer altın, Nehir Karatopcu gümüş, Elif Başak Keleş ise bronz madalya kazandı.



"Onlarla gurur duyuyoruz"

Bakan Kacır, öğrencilerin başarısını kutlayarak, "Bu gençlerimiz, uluslararası arenada elde ettikleri başarılarla ülkemizi gururlandırdılar. Matematik, fizik ve bilgisayar alanındaki üstün yetenekleriyle Türkiye'nin adını dünyaya duyurdular. Her biriyle gurur duyuyoruz. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Türkiye'nin bilim ve teknolojideki yeri güçleniyor

Bakan Kacır, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını ve genç yeteneklerin desteklenmesi konusundaki kararlılığını vurgulayarak, "Ülkemizin bilim ve teknoloji alanında daha da güçlenmesi için gençlerimize yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz. Geleceğin bilim insanları ve teknoloji liderleri olarak yetişen bu gençlerimiz, ülkemizin yarınları için büyük bir umut kaynağıdır" diye konuştu.

Matematik, fizik, bilgisayar…



🇹🇷 Madalyalarla döndüler, gururumuz oldular.



Olimpiyat şampiyonlarımızı yürekten kutluyorum. 🥇🥈🥉👏🏻 pic.twitter.com/C1ig9Ru5Ri — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) July 28, 2024