Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasette sıkça kullandığı kırmızı kart göndermesine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan yanıt geldi. İstanbul’da katıldığı bir temel atma töreninde konuşan Kacır, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarına dikkat çekerek, Özgür Özel'e, "Kart görmek istiyorsan, Türkiye'nin mühendislerinin geliştirdiği 5’inci nesil Milli Muharip Uçağı KAAN'ın bilgisayar kartına bak" dedi. Kacır, TÜBİTAK BİLGEM’deki mühendislerin bu kartı geliştirdiğini vurgulayarak, Türkiye’nin geldiği noktanın farkında olmayanların eski Türkiye'deki zihniyetle hareket ettiğini belirtti.

Kart görmek isteyenlere 'milli irade' yanıtı

Bakan Kacır, muhalefet partilerinin sıkça kullandığı kart göstermek söylemine de değinerek, "Milletin temsilcilerini, milletin seçtiklerini oyun dışına atmaya çalışmak, eskiden gelme alışkanlıkları" diyen Kacır, eski Türkiye’nin artık geride kaldığını ve Türkiye'nin artık başka bir ligde olduğunu söyledi. Bu sözlerle, halkın iradesine saygı duyulması gerektiği mesajını verdi.