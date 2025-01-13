Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da Entertech İstanbul Teknokent’in yeni binasının temel atma töreninde konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "kırmızı kart" çıkışına yanıt veren Bakan Kacır, Türkiye’nin teknolojik gelişmelerine vurgu yaptı.

CHP lideri Özgür Özel, yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “kırmızı kart” göstereceklerini ifade ederek gündem yaratmıştı. Bu çıkışa yanıt veren Bakan Kacır, “Türkiye eski Türkiye değil. Kart görmek istiyorsan KAAN’ın bilgisayarının kartına bak” dedi.

KAAN teknolojisine vurgu

Kacır, Türkiye’nin savunma sanayiinde gerçekleştirdiği atılımları hatırlatarak, KAAN savaş uçaklarında kullanılan teknolojik donanımları örnek gösterdi. Türkiye’nin güçlü teknoloji altyapısıyla yoluna devam ettiğini belirten Bakan, “Kendi teknolojimizle dünyanın karşısına güçlü bir şekilde çıkıyoruz” dedi.

Bakan Kacır, ’’Muhalefetin genel başkanı çıkmış, kartondan kırmızı kart göstermiş. Milletin temsilcilerini, milletin seçtiklerini oyun dışına atmaya çalışmak, eskiden gelme alışkanlıkları. Eskiden beri mili iradeyi bir türlü kabul edemediler. Ama bilmiyorlar ki; Türkiye, eski Türkiye değil. Bunlar hangi çağda acaba? Anlaşılan; Türkiye’nin nerden nereye geldiğinin hiç farkında değiller.

"Türkiye artık başka bir ligde"

Türkiye artık başka bir ligde. Kart görmek istiyorsan; Türkiye’nin kendi mühendislerinin geliştirdiği, kendi evlatlarının uçurduğu 5’inci nesil Milli Muharip Uçağı KAAN’ın bilgisayarının kartı. TÜBİTAK BİLGEM’deki çalışma arkadaşlarımız geliştirdi’’ dedi.