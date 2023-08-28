Bakan Kacır, Twitter hesabı üzerinden 'Ezber Bozanlar' başlığıyla yaptığı TEKNOFEST paylaşımında 'T' kuşağı kavramına dikkat çekti. Paylaşımda, "1965-80 arası doğanlar X kuşağı, 1981-96 arası doğanlar Y kuşağı, 1997-2012 arası doğanlar Z kuşağı. Hangi yılda olursa olsun, dünyayı değiştirmek için doğanlar ise T kuşağı. TEKNOFEST kuşağı, Türkiye Yüzyılı'nda dünyayı değiştirecek fikirleriyle, şimdi Ankara'da" ifadeleri yer aldı.



ETİMESGUT HAVALİMANI'NDA ETKİNLİK DÜZENLENECEK



Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenecek etkinlikte, teknoloji ve girişim yarışmaları, hava gösterileri, hava ve kara araçları sergisi, eğitici atölye etkinlikleri, dikey rüzgar tüneli, simülasyon deneyim alanları, 'Refik Anadol Makine Hatıraları: Uzay' sergisi, planetaryum ve sahne gösterileriyle çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek.



FESTİVAL İLK KEZ BAŞKENT'TE



'Sengeleceksindiye Etimesgut Havalimanı’ndayız' sloganıyla öne çıkan festival, 30 Ağustos- 3 Eylül tarihlerinde ilk kez Ankara'da meraklılarıyla buluşacak.



TEKNOLOJİLER YARIŞIYOR



Ankara'daki TEKNOFEST Girişim Yarışması'nda, 'Eğitim Teknolojileri', 'Haberleşme ve İletişim Teknolojileri', 'Tarım Teknolojileri', 'Afet Yönetim Teknolojileri', 'Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri' ve 'Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri' başlıkları öne çıkıyor.