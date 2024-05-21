Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Mayıs'tan itibaren uygulamaya konulan Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) "onaylı randevu" sisteminin ilk sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Yeni uygulama ile randevuya sadakat oranında önemli bir artış kaydedildiğini belirten Koca, sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Onaylı randevu uygulaması ile randevu sadakati arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) 13 Mayıs'tan itibaren başlatılan "onaylı randevu" uygulamasının ilk sonuçlarını değerlendirdi. Koca, uygulamanın olumlu sonuçlar verdiğini ve randevuya sadakat oranının arttığını belirtti.

"Şu anda bir sorunla karşılaşılmadığını söyleyebilirim. Özellikle sadakatsizlik ve son dakika iptalleri sebebiyle kapasitemizin yüzde 30'unu kullanamıyorduk. Bu anlamda sadakat oranında, randevusuna gelen vatandaşımızın oranında önemli artış olduğunu söyleyebilirim. Bir aylık sonuçları da gelecek ay açıklayacağız," dedi.

Sağlık hizmetlerine daha hızlı erişim hedefi

Koca, yeni sistemin esas amacının vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak olduğunu vurguladı. "Tüm gayret ve çabamız bunun için. Hem illerimizde hem hastanelerimizde başta şehir hastanelerimiz ve eğitim araştırma hastanelerimiz olmak üzere teker teker ziyaret ederek değerlendirmeler yapıyoruz. Gerektiğinde klinik klinik, birim birim değerlendirme noktasına kadar iniyoruz," diye konuştu.

Sorunları çözmek için yoğun çaba harcanıyor

Bazı branşlarda yaşanan sorunların farkında olduklarını belirten Koca, bu sorunları çözmek için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti. "Burada özellikle bazı branşlarda sorunları görüyoruz, ama o branşlarla ilgili de sorunları çözmek için gayret ve çaba içerisindeyiz. Sorunu çözene kadar mücadeleye devam edeceğiz," dedi.

Öncelikli gündem: Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi

Sağlık hizmetleriyle ilgili yeni projelere dair sorulara da yanıt veren Koca, şu an en öncelikli gündemlerinin mevcut sağlık hizmeti taleplerini en hızlı ve uygun şekilde karşılamak olduğunu belirtti. "Şu an en öncelikli gündemimiz sağlık hizmeti talebi olan vatandaşlarımızın tamamının talebini en hızlı ve en uygun şekilde karşılamak. Tüm mesaimizi çözüm için harcıyoruz. Bu konuyu çözene kadar daha öncelikli bir gündemimiz olmayacak. Çözüm var ve yakın zamanda daha iyi sonuçlar aldığımızı hep birlikte göreceğiz," yanıtını verdi.