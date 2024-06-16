Bakan Koca, profesyonel olmayan kişilerin kesim yapmasının bu tür kazalara yol açtığını belirtti.

Yaralanma vakaları ve istatistikler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, Ankara'da 1,274, İstanbul'da 840 ve İzmir'de 416 kişi kurban kesimi sırasında yaşadıkları yaralanmalar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Toplamda ise ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişi bu sebeple tedavi gördü.

Bakan Koca'dan kesim uyarısı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması bu gibi durumlara yol açıyor. Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Daha ilk günden yaklaşık 16 bin kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek."

Profesyonel kesim ve güvenlik önlemleri

Bu tür kazaların önlenmesi için kesimlerin profesyonel kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Bakan Koca, vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. Sağlık Bakanlığı, yaralanmaların önlenmesi amacıyla bayram süresince ek tedbirler alacak.