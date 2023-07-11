Bakan Koca, Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İzmir Menderes'te gündüz saatlerinde meydana gelen yangından 1'i ağır olmak üzere 12 kişi etkilenmiştir, 11'i orman işçisidir. Durumu ağır olan hastamız helikopter ambulansla, 3 hasta olay yerine görevlendirilen kara ambulansla, 8 hasta ise başka araçlarla hastanelere nakledilmiştir. Halen hastanelerimizde 1'i yoğun bakımda olmak üzere 4 kişinin tedavisine devam ediliyor. Hastalarımıza geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.