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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye tarafından Gazze'ye yapılan yardımların koordinasyonunu sağlamak ve kanser hastalarının Türkiye'ye nakli ile sahra hastanelerinin kurulması konusunda görüşme yapmak üzere Mısır'a geldi. Burada Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile bir araya gelen Bakan Koca, daha sonra El Ariş Havaalanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu. Koca, gün boyunca Mısırlı mevkidaşı ile görüşmeler yaptığını dile getirerek, "Özellikle bizim arzumuz, kanserli çocuk hastalar başta olmak üzere Gazze'de olup Refah Sınır Kapısı'nı geçen 26 hastanın Türkiye'ye götürülmesi. Bununla ilgili görüşmeler olumlu geçti. Bugün, kanserli hastaları Türkiye'ye götürme çabası içerisindeyiz. Bu hastalar Refah Sınır Kapısı'ndan geçti ve şu anda ambulanslarda işlemleri yapılıyor. Zannediyorum, yarım saat veya 1 saat içerisinde hastalar havaalanına getirilmiş olacak. Umarım planladığımız gibi bugün bu hastaları ve 13 refakatçiyi sınır kapısından geçtikten sonra herhangi bir hastaneye uğramadan Türkiye'ye götürme çabasındayız" diye konuştu.



'İSRAİL SAĞLIK BAKANI İLE YAKIN İLETİŞİM İÇERİSİNDEYİZ'



İsrail, Türkiye ve Mısır'dan oluşan koordinasyon ekibinin uygun hastaların intikali konusunda çalışma yaptığını söyleyen Koca, "Dolayısıyla İsrail Sağlık Bakanı ile de bu anlamda yakın iletişim içerisindeyiz. Bizim arzumuz, savaşın bir an önce bitmesi ve tedaviye ihtiyacı olanlara bu yardımların ulaşılabilir olması. Bunun için Türkiye her türlü yardımı yapmaya hazır. Bugün bu kadar hastanın gelişi sağlanabilir oldu. Bu son derece önemli. Bine yakın kanserli hasta olduğunu biliyoruz. Bundan sonraki süreçte de olabildiğince hastayı Gazze'den Türkiye'ye getirme çabası içerisindeyiz. Umarım bunu gerçekleştirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.



'SINIR KAPISININ YAKININDA SAHRA HASTANESİ KURMAK İSTİYORUZ'



Bugüne kadar 200'e yakın hastanın geldiğini ancak 20 bine yakın yaralının olduğunu söyleyen Koca, "Geri planda bekleyen çok hasta var. Gazze'den Mısır dışına çıkabilen bugüne kadar hiçbir hasta olmadığını Sağlık Bakanımız (Mısır Sağlık Bakanı) da söyledi. İlk defa Gazzeli olup Mısır'dan çıkan ve bir başka ülkeye tedavi için gönderilen bu hastalar oluyor. Yakın zamanda Gazze'nin içerisinde, Refah Sınır Kapısı'nın yakınında bir sahra hastanesi kurmak istiyoruz. Yapılacaklar çok fazla, bize düşen çok iş olduğunu da görüyoruz. Ülke olarak çabamızı seferber edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Refah Sınır Kapısı'ndan geçen hastaların hastanelerde değerlendirilip uygun olanların Türkiye'ye getirilmesi şeklinde planlama yapıldı. Umarım bunu başarıyla sonuçlandırırız" dedi.