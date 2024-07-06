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Kurum daha sonra Hulusi Efendi Bulvarı'ndaki esnafları ziyaret etti.

Bakan Kurum , çeşitli ziyaretler için geldiği Elbistan ilçesinde Karaelbistan 6. Etap Toplu Konutlarında incelemelerde bulundu.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Hollanda karşısında yarı finale çıkma mücadelesi verecek A Milli Futbol Takımı'na, başarılar diledi.

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