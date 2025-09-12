Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile faizsiz ev, araç ve iş yeri sahibi olmak için gereken şartları açıkladı. Türkiye genelinde uygulanacak sistem, vatandaşlara kredi ve faiz ödemeden yatırım yapma fırsatı sunuyor.

Sistem nedir?

Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi, katılımcıların bir araya gelerek bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf yapmasını sağlıyor. Belirli bir birikim sonrası kalan finansman, faizsiz şekilde karşılanıyor.

Nasıl işliyor?

Katılımcılar, sisteme organizasyon ücreti ödeyerek dahil oluyor. Teslimat tarihi geldiğinde kredi çekmeden, faiz ödemeden ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olunabiliyor.

Hangi modeller var?

Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli : Teslim tarihi katılımcının belirlediği yöntem.

Çekilişli Tasarruf Finansman Modeli: Katılımcılar noter huzurunda yapılan çekilişlerle teslim alıyor.

Banka kredisinden farkı ne?

Faiz ya da vade farkı uygulanmıyor. Peşinatlı ya da peşinatsız ödeme seçenekleri mevcut. Katılımcılar kira öder gibi ev sahibi olabiliyor.

Türkiye genelinde geçerli mi?

Evet. 81 ilde tüm Emlak Katılım şubelerinden başvuru yapılabiliyor.

Araç ve iş yeri dahil mi?

Sıfır veya ikinci el otomobil, ayrıca çatılı iş yeri de sistem kapsamında alınabiliyor.

Kimler faydalanabilir?

18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sisteme dahil olabiliyor. Herhangi bir gelir sınırı bulunmuyor.

Taksit seçenekleri

Konut ve iş yeri sözleşmelerinde 120 aya, taşıt sözleşmelerinde ise 60 aya kadar imkan sağlanıyor.