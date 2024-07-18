Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden vatandaşlara müjde verdi. Taksit artış oranının %49 yerine %24 olarak belirlendiğini ifade eden Kurum, böylece taksit ödemelerinde %50 oranında ödeme kolaylığı sağlandığını duyurdu.

Bakan Kurum'dan müjdeli haber

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasıyla TOKİ konutlarında oturan vatandaşları sevindirdi. Kurum, "TOKİ konutlarında oturan vatandaşlarımızın ödeme yükünü hafifletmek amacıyla taksit artış oranını %49 yerine %24 olarak belirledik. Böylece, vatandaşlarımıza %50 oranında ödeme kolaylığı sağladık" dedi.

Vatandaşlara yüzde 50 ödeme kolaylığı

Bu yeni düzenleme ile TOKİ konutlarında oturan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlar, taksit artış oranının %24'e düşürülmesi sayesinde daha az ödeme yapacak. Bu da vatandaşlara %50 oranında bir ödeme kolaylığı sağlayacak.

Yeni taksit artış oranı

TOKİ konutlarında oturan vatandaşların aylık taksit ödemelerinde yapılan bu indirim, birçok ailenin bütçesine katkı sağlayacak. %49 yerine %24 olarak belirlenen taksit artış oranı, vatandaşların ödeme yükünü önemli ölçüde hafifletecek.

Önceki Taksit Artış Oranı:

%49

Yeni Taksit Artış Oranı:

%24

Kimler faydalanacak?

Bu düzenlemeden, TOKİ konutlarında oturan ve halen taksit ödemesi yapan tüm vatandaşlar faydalanabilecek. Yeni oran, gelecek aydan itibaren yürürlüğe girecek ve vatandaşlar yeni ödeme planlarına göre ödemelerini yapacak.

Uzmanlardan olumlu yorumlar

Ekonomi uzmanları, bu düzenlemenin vatandaşlar için önemli bir rahatlama sağlayacağını ve ekonomik anlamda pozitif etkiler yaratacağını belirtiyor. Özellikle, son dönemde artan yaşam maliyetleri ve ekonomik belirsizlikler karşısında bu tür düzenlemelerin toplumda olumlu karşılandığı ifade ediliyor.

Vatandaşların görüşleri

TOKİ konutlarında oturan vatandaşlar da Bakan Kurum'un bu açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda, vatandaşlar bu düzenlemenin kendileri için büyük bir kolaylık olacağını ve bütçelerine önemli bir katkı sağlayacağını dile getirdi.