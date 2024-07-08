Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, göreve geldiği ilk dakikalardan bu yana sahada olduklarını belirterek, “Proje alanlarını karış karış inceliyoruz. Hiçbir detayı atlamıyoruz. Vatandaşlarımızın hiçbir sorununa kulak tıkamıyoruz. Vatandaşımızın sorunlarını çözene kadar masadan kalkmıyoruz.” diye konuştu.HATAY (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya ve Kahramanmaraş temaslarının ardından, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Hatay’da incelemelerde bulundu.

Hatay'da Vali, milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamlar, Rektör, STK’lar ve oda başkanlarının yer aldığı İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan Bakan Kurum, daha sonra Atatürk Caddesi şantiye alanını inceledi, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Murat Kurum, göreve geldiği ilk dakikalardan bu yana sahada olduklarını belirterek, “Proje alanlarını karış karış inceliyoruz. Hiçbir detayı atlamıyoruz. Vatandaşlarımızın hiçbir sorununa kulak tıkamıyoruz. Vatandaşımızın sorunlarını çözene kadar masadan kalkmıyoruz.” diye konuştu. Bakan Murat Kurum, 2025 yılı sonunda deprem bölgelerinde evine girmeyen hiçbir vatandaşın kalmamasını istediklerini vurgulayarak, “Ekibimizle sahadayız. Ulu Cami'den ezanlar yükselene kadar, Habibi Neccar Cami'sinde vatandaşlarımız huşu içerisinde namaz kılana kadar, Asi Nehri kenarında bisikletleriyle huzur içerisinde gezene kadar biz burada olacağız.” diye konuştu.

HATAY’DA 10 BİN 889 YENİ KONUT VE İŞ YERİ VATANDAŞLARA TESLİM EDİLDİ

Hatay’da şu ana kadar 10 bin 889 yeni konut ve iş yerlerini hak sahibi vatandaşlara teslim ettiklerini vurgulayan Bakan Kurum, “Bugün Antakya, Defne, İskenderun, Altınözü, Kırıkhan, Reyhanlı ve Samandağ’daki birçok mahallemizde 156 bin konut ve iş yerimizin inşasına devam ediyoruz.” dedi. Hatay’da tarihi eserlerin, tescilli binaların depremde yıkılığını hatırlatan Bakan Kurum, “İnşallah Hatay’ı bu tarihi eserlerle birlikte ayağa kaldıracağız. Önceliğimiz önümüzdeki yıl şubat ayında Atatürk Caddesi'nde, Fatih Caddesi'ndeki dükkanların hak sahiplerine verilmesi, vatandaşlarımızın gülen yüzünü görmek ve onların duasını almak.” ifadelerini kullandı.

“SÖYLEDİKLERİMİZ DIŞINDAKİ HİÇBİR SÖZE İTİBAR ETMEYİN”

Bakan Murat Kurum, rezerv alanlar konusuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Şunun altını özellikle çizmek istiyorum: Daha öncesinde rezerv alanlarda yani buralarda oturanlar dışında başka bir ilçe veya mahalleden birileri gelemeyecek. Burada kim yaşıyorsa, kim komşuysa yine komşuluk ilişkilerini aynı mahallesinde sürdürsün istiyoruz. Herkes oturduğu yere en yakın yerde, oturduğu şerefiyeye en yakın şerefiyede dairesini alacak. İstiyoruz ki burada eski demografik yapı devam etsin ve Hataylı kardeşlerimiz o kardeşlik hukukunu yine devam ettirsinler. Bizim söylediklerimiz dışındaki hiçbir söze ve söyleme vatandaşlarımız itibar etmesin.”