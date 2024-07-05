MALATYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da koordinasyon toplantısına katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesine gelen Kurum, Belediye Başkanı Sami Er ve diğer ilgililerce karşılandı.

Kurum'a yaklaşan Ramazan Öreş, engelli oğlu Tayfur Serhat'ın (13) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ve onunla görüşmek istediğini söyledi. Kurum da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'ya gelmesi halinde kendilerini görüştüreceğini dile getirdi.

Bakan Kurum, daha sonra kurum müdürlerinin katıldığı koordinasyon toplantısına geçti.

Gazetecilerin girişte görüntü almalarına izin verilen toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

Toplantıya, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Abdurrahman Babacan ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ile MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da katıldı.