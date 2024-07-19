Elazığ'da yaşanan son deprem sonrası yapılan çalışmaları denetleyen Bakan Murat Kurum, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel'in eleştirilerine sert bir dille yanıt verdi. Kurum, siyasi malzeme yapılması yerine depremzedelere yardım çağrısında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da yaşanan son deprem sonrası yapılan incelemeler ve çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, özellikle CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel'in deprem konutlarıyla ilgili yaptığı eleştirilere sert tepki gösterdi. Özel'e yönelik olarak, "Bu işleri siyasi malzeme yapmak yerine gelip depremzedelere yardım etsin" dedi.

Kurum, Elazığ'daki incelemelerinin ardından yapılan İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu ve görevlerinin vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek olduğunu vurguladı. "Göreve geldiğimiz günden itibaren, depremzedelerin yanında olduk. Elazığ'da ve diğer bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın acılarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuşan Kurum, devletin ve hükümetin deprem sonrası bölge halkına sağladığı destekleri hatırlattı.

Bakan Kurum, 2020 yılındaki Elazığ depremi sonrası başlatılan konut inşaatları hakkında da bilgi verdi. "Bugüne kadar 11 ilde 283 bin konutun inşaatı başlatıldı ve 76 bin konutu tamamlayarak depremzedelere teslim ettik. Yıl sonuna kadar en az 200 bin konutun daha tamamlanarak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor" diyen Kurum, söz konusu projelerin devam edeceğini belirtti.

Bakanlık olarak gelecek yıllarda da deprem bölgelerinde yapılacak çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Kurum, "2025 yılına kadar hiçbir afetzede vatandaşımızın evsiz kalmaması için elimizden geleni yapacağız. Deprem bölgelerinde yeniden yapılaşma çalışmalarımızı hızlandırarak, bölge halkının yaşam standartlarını yükseltmeye odaklanacağız" dedi.