Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 23. yılını coşku ve gurur içinde kutladığını belirtti. Sosyal medya paylaşımında, “AK Partimiz 23 yaşında” başlığı altında partinin başarılarına ve katkılarına değindi.

Kurum, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti, dev yatırımlardan savunma sanayine, çevre ve şehircilikten sağlığa, teknolojiye her alanda Türkiye'ye çağ atlattı. On yıllardır bu memlekete, demokrasiye, sivil siyasete, topluma deli gömleği giydiren vesayetçi zihniyeti ortadan kaldırdı. Ülkenin başına bela edilen terör örgütlerine, taşeron yapılara, devletin kılcal damarlarına sızan köksüzlere pabuç bırakmadı. Memleket sevdalısı kadrolarıyla, vefakar teşkilatlarıyla, hayatını bu ülkeye vakfetmiş lideriyle 23. yılında da ilk günkü aşkla çalışmaya, üretmeye, ülkenin sorunlarını çözmeye devam ediyor. Nice 23 yıllara."