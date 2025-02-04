Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara 6 Şubat Depremleri Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, deprem bölgesine son 2 yıl içerisinde 75 milyar dolarlık yatırım yapıldığını, 2025 bütçesinde ise deprem bölgesi için 584 milyar liralık kaynak ayrıldığını duyurdu.

Ege'deki depremler için uyarı: "Volkanik hareketlilik başladı"

Ege Denizi'nde meydana gelen depremleri değerlendiren Kurum, bölgedeki sarsıntılara dikkat çekerek şunları söyledi:

"Anadolu coğrafyası bir depremler coğrafyasıdır. Buna mecburuz. AFAD ve Bakanlığımız, son bir haftadır Ege'deki durdurulamayan sarsıntıları takip ediyor. Bu depremler, Santorini Adası'nın 6.5 km kuzeydoğusunda bir volkanın bulunduğu bölgede yoğunlaşıyor. 2011 ve 2012 yıllarında benzer sismik aktiviteler yaşandı fakat volkanik hareketliliğe yol açmamıştı. Ancak şimdi bölgede volkanik hareketlilik başladı."

Depreme hazırlık çağrısı

Konya'da geçtiğimiz günlerde bir binanın kendiliğinden çökmesine de değinen Kurum, "Hem Konya’daki kendiliğinden yıkılan binalar hem de Ege’deki durdurulamayan sarsıntılar bize aynı mesajı veriyor: Depreme hazırlık acil bir meseledir" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde konut projelerinin hızla sürdüğünü belirten Bakan Kurum, Malatya'da 201 bininci konutun anahtar tesliminin yapıldığını da sözlerine ekledi.