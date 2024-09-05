Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığını vurgulayarak acil önlemler alınması gerektiğini duyurdu. Bakan Kurum, Körfez'in bazı bölgelerinde yaşam kalitesinin sıfıra indiğini ve deniz canlılarının ölümüne neden olan kritik durumun yaşandığını açıkladı.

Kirliliğin boyutları ortaya kondu

Bakan Kurum, TÜBİTAK Gemisi ile İzmir Körfezi'nde gerçekleştirdiği incelemeler sırasında, Körfez’in oksijen seviyesinin alarm verici düzeylere düştüğünü belirtti. Kurum, “Oksijen seviyesi normalde 6 mg/litre olmalı. Ancak bazı bölgelerde bu değer 1.8’e, hatta bazı yerlerde 0’a kadar inmiş durumda” şeklinde konuştu.

Deniz suyundaki amonyak miktarının 50 kat arttığını ve bu durumun koku sorunlarına yol açarak insan sağlığını tehdit ettiğini ifade eden Kurum, kirliliğin boyutlarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne cezai işlem

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni defalarca uyardıklarını belirten Bakan Kurum, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin yetersiz işletilmesi nedeniyle belediyeye 6 milyon liradan fazla ceza kesildiğini duyurdu. Kurum, “Arıtma tesisindeki katı madde değeri olması gerekenin 4 katına çıkmış durumda. Atıksu doğrudan körfeze bırakılarak, deniz dibindeki çamuru artırmakta ve canlı yaşamını olumsuz etkilemektedir” dedi.

Körfez’in ekosistemi çökme noktasında

Bakan Kurum, İzmir Körfezi'nin ekosisteminin tamamen çökme noktasına geldiğini belirterek, bu durumun sorumlusunun görevdeyken Körfez için hiçbir adım atmayanlar olduğunu ifade etti. Kurum, “Yağmursuyu ve kanalizasyon sistemlerini ayıramayan, atıksu tesislerini verimli bir şekilde çalıştıramayan belediyeler bu sorunun kaynağıdır” diye konuştu.

Acil eylem planı ve gelecek adımlar

İzmir Körfezi'nin korunması ve temizlenmesi için acil eylem planı hazırladıklarını belirten Bakan Kurum, bilim kurulu oluşturacaklarını ve yerel yönetimlerle kirlilikle mücadele için bir yol haritası oluşturacaklarını duyurdu. “Körfez, kaderine terk edilemez ve görmezden gelinemez” diyen Kurum, İzmir Körfezi için yapılan her şeyin takipçisi olacaklarını belirtti.