Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu 4. Toplantısı'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj ve diğer çevresel risklere dikkat çekti.

"Atık yönetimi bilimsel temellere dayandırılmalı"

Dolmabahçe Sarayı'ndaki toplantıda, Marmara'ya kıyısı olan illerin valileri, belediye başkanları ve çeşitli bakanlıklardan temsilciler bir araya geldi. Bakan Özhaseki, Marmara Denizi'nde müsilajın nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

"İleri biyolojik arıtma tesislerinde arıtılmayan atık sular ve tarımsal gübreler Marmara'ya yoğun şekilde azot ve fosfor yayıyor. Denizdeki durağanlık da müsilajı kaçınılmaz hale getiriyor. 24 milyonluk bir nüfusa ev sahipliği yapan Marmara Denizi'nin korunması için atık yönetimini bilimsel temellere dayandırmalıyız," dedi.

Bakan Özhaseki, 6 Haziran 2021'de hazırlanan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı'nın müsilajın kontrol altına alınmasında önemli rol oynadığını vurguladı. "Bu plan kapsamında, deniz yüzeyindeki müsilajı bir ay içinde temizledik ve atık su deşarj tesislerini sıkı denetim altına aldık," dedi.

Kirlilik yükü azalmadan tehditler bitmez

Özhaseki, Marmara Denizi'nin korunması için yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirtti. "13 Haziran 2021'de yayınlanan genelgeyle Marmara'nın korunması için Bilim ve Teknik Kurulu oluşturuldu ve Marmara Denizi Bütünleşik Strateji Planı hazırlandı. Marmara'yı 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan ettik," dedi.

"Kirlilik yükünü azaltmadan müsilaj ve diğer tehditlerden kurtulma şansımız yok. Eğer eylem planımız kararlılıkla uygulanmazsa, ekolojik felaket kapımızda. Marmara her gün daha fazla kirleniyor ve ekolojik canlılık zayıflıyor," diye ekledi.

Hedef Marmara Denizi'ni eski güzel haline döndürmek

Bakan Özhaseki, Marmara Denizi'ni eski haline getirmek için kurumların koordineli çalışmasının önemine dikkat çekti. "Amacımız, Marmara Denizi'ni eski güzel haline yeniden kavuşturmak. Kimseyi suçlamıyoruz, doğru tespitler yapıp yol haritamızı belirlemeliyiz. Bu toplantılar, tertemiz bir Marmara Denizi için önemli bir adım olacaktır," dedi.