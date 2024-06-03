Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası'na yerel seçimlerin ardından 65 milyar dolarlık kaynak girişi olduğunu ve rezervlerin artıya geçtiğini vurguladı. Şimşek, cari açığın azalmasıyla kurda dengelenmenin sağlandığını belirtti.

Kira zammı sınırı kalkacak

Şimşek, yüzde 25'lik kira zammı sınırının devamı konusunda çalışmalarının olmadığını ifade etti. "Bizim ne örtük ne açık bir kur taahhüdümüz yoktur, olmayacaktır" diyen Şimşek, doğrudan yatırım çekmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ekonomik program başarıyla ilerliyor

Şimşek, hükümetin ekonomik programının başarıyla ilerlediğini ve belirli alanlarda net sonuçlar elde edildiğini belirtti. "Büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru evrildik" diyen Bakan, iç talebin hala güçlü olduğunu ancak daha ılımlı bir patikaya geçildiğini söyledi.

Kur korumalı mevduatta düşüş

Kur korumalı mevduat hacminin 70 milyar doların altına indiğini açıklayan Şimşek, ekonomik programın beklentilerden daha iyi çalıştığını belirtti. Mayıs ayı itibarıyla cari açığın 25 milyar dolara inmesi ve milli gelire oranının yüzde 2,5'in altına düşmesi bekleniyor.

Enflasyonla mücadele ve kur istikrarı

Yıllık enflasyonun yüksek olduğunu kabul eden Şimşek, maliye politikasının güçleneceğini ve gelecek yıl dezenflasyonist maliye politikası uygulanacağını belirtti. "Bütün göstergeler kurda istikrara işaret ediyor" diyen Şimşek, enflasyonun kalıcı olarak düşmesi için sabırlı olunması gerektiğini vurguladı.

Yatırımlara odaklanma

Cari açıktaki iyileşmenin hedeften daha iyi gittiğini belirten Şimşek, enerjide dışa bağlılığın azaltılmasının en kritik değişken olduğunu söyledi. Dünya Bankası'nın 60 milyar doların üzerinde kaynağı Türkiye'ye kanalize edeceğini belirten Bakan, doğrudan yatırımları artırmak için çalıştıklarını ifade etti.