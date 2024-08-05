### Enflasyon Düşüşü Vatandaşa Refah Getirecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşün daha belirgin olacağını belirterek, fiyat istikrarı ile vatandaşların refah seviyesinin kalıcı olarak artacağını ifade etti.

TÜİK Temmuz enflasyon verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Temmuz ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Temmuz ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 artış gösterdi.

Fiyat istikrarı sağlanacak

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıllık enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu vurguladı. Şimşek, "Temmuz ayında aylık enflasyon geçici etkiler nedeniyle arttı. Ancak yıllık enflasyon, Haziran ayına göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi. Dezenflasyon hedefi doğrultusunda olumlu sonuçlar almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha belirgin olacak. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız" dedi.