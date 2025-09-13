Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Samsun’daki Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında yaptığı konuşmada, “Dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz. Teknolojisini ve bilimini üreterek dünyaya yeni şeyler söyleyeceğiz. Buna gücümüz yeter” dedi. Memişoğlu, millete hizmet yolunda kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Memişoğlu, programda milletin yaşam kalitesini yükseltmek ve daha mutlu bir toplum yaratmak için çalıştıklarını söyledi. Türkiye’nin tarihi bir mirasa sahip olduğunu belirten Memişoğlu, 24 yıldır süren çabalarının köklü bir davanın devamı olduğunu ifade etti.

Memişoğlu, “Bugünkü nesil olarak sadece kendi vebalimizi değil, çocuklarımızın da vebalini taşıyoruz. Birbirimizin açıklarını kapatacak, birlikte hareket edecek zamandır. Bugün kişisel menfaatlerin değil, ülkenin ve milletin menfaatlerinin ön planda tutulması gerekiyor” dedi.

Sağlıkta ve savunma sanayisinde elde edilen başarılara değinen Memişoğlu, “Dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bunun teknolojisini, bilimini üreteceğiz. Yeni şeyler söyleyeceğiz dünyaya. Buna gücümüz yeter. İrade ortaya koyan bir iktidarız” ifadelerini kullandı.

Bakan, Türkiye’nin dünyada etkin bir güç olması ve iyilik-barış medeniyetinin hakim olması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Etkinliğe, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve MHP İl Başkanı Burhan Mucur katıldı.

İnsanları daha iyi şartlara kavuşturmak için koşturduklarını belirten Memişoğlu, "Koşan insanların, dertli olan insanların kazandığı bir dönem yaşıyoruz 24 yıldır. Esasında bu dava 954 yıllık dava. Bu topraklar 1071 yılından itibaren Türk milletinin, bu medeniyetin toprakları. Bunu 1919'da buraya ilk adımını atarak ispatlayan ve bu topraklardan hiç çıkmayacağımızın göstergesi olan istiklal mücadelemizle gösterdi. Bu topraklarda birlikte hareket etmemiz lazım. Çok çalışmamız, üretmemiz lazım." ifadesini kullandı.

"Dünya 5'ten büyüktür" iddiasının peşinde olduklarını dile getiren Memişoğlu, şöyle devam etti:

"O iddia nedir? Dünyada insanları sömürerek, kardeşleri birbirine kırdırarak, hatta 60 bin insanı katlederek, çoluk çocuk demeden açlığa terk ederek, katlederek kendisine çıkar elde eden maalesef kötü bir kapitalist sömürgeci medeniyetin hakimiyeti. Bunu değiştirmenin yolu, iyilik tarafı olarak bir arada çalışıp çok daha üretip koşmamız gerekiyor. Bu iddia budur esasında. Bu iddia, 'Dünya 5'ten büyüktür' iddiası, artık bu düzenin değişmesi gerektiği söylemidir. Onun için bugünkü nesil, bizler sadece kendi vebalimizi değil, çocuklarımızın da vebalini taşıyoruz. Onun için birbirimizin açıklarını kapatacak, birbirimize sarılacak, birlikte hareket edecek zamandır. Bugün kişisel menfaatlerin değil, ülkenin ve milletin menfaatlerinin ön tarafta tutulacağı, yeniden ayağa kalkarak bu medeniyetin öncüleri olarak bizlere büyük sorumluluk düşüyor. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız gece gündüz çalışıyor. Onun için bizler gece gündüz çalışıyoruz. Onun için koşuyoruz. Millete hizmet için koşuyoruz. Allah rızası için koşuyoruz."

"Yeni şeyler söyleyeceğiz dünyaya, buna gücümüz yeter"

Bakan Memişoğlu, AK Parti'nin neferleri ve milletiyle beraber geleceği, gelecek Türkiye'yi, gelecek Türkiye'nin yüzyılını başarmak, o vizyonu gerçekleştirmek için görevli olduğunu dile getirdi.

Kavganın, birbirini hataya sürüklemenin, birbirini dava edenlerin değil, birbirine sarılan, gönül birliği olan bir parti olduklarını vurgulayan Memişoğlu, "Onun için yorulmadan aşkla çalışıyoruz, aşkla koşuyoruz. Biliyoruz ki bir hayatın başlangıcı var, sonu var. Dünya geçici ama biliyoruz ki bu millet bu topraklarda kalıcı. Herkesin bunu bilmesi lazım. Bugün savunma sanayisinde birçok başarı elde etmiş bir toplumuz. Daha da edeceğiz, daha da üreteceğiz. Sağlıkta da aynı şekilde daha da üreteceğiz, yeni şeyler yapacağız. Dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bunu iddiayla söylüyorum ama teknolojisini, aynı zamanda bilimini üreteceğiz. Yeni şeyler söyleyeceğiz dünyaya. Buna gücümüz yeter. İrade ortaya koyan bir iktidarız." diye konuştu.

Memişoğlu, Türkiye'nin dünyada etkin güç olması, iyilik ve barış medeniyetinin hakim olması için çalıştıklarını ifade etti.

