Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamanın ardından olayla ilgili detaylar netleşiyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralıların sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Patlamada 11 kişi yaşamını yitirirken, 7 yaralı hastanelerde tedavi altına alındı.

"Yaralılarımızın durumları iyi seyretmekte..."

Bakan Memişoğlu, patlamada yaralanan vatandaşların durumuna dair şu bilgileri verdi:

"Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda yaralanan 7 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Yaralılarımızın durumları iyi seyretmekte olup en kısa sürede taburcu edilmeleri planlanmaktadır. Yapılan adli tıp incelemeleri neticesinde 11 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kesinleşmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor; yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyorum."

Fabrika Çekya merkezli şirkete ait

Patlamanın meydana geldiği fabrikanın büyük ortağının ve yönetimindeki çoğunluğun, Çekya merkezli Çekoslovak Grubu (CSG) adlı yabancı bir şirkete ait olduğu öğrenildi. Şirketin faaliyet alanı ve patlamanın nedeni hakkında soruşturmanın devam ettiği bildirildi.