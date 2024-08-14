Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara’da medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, sağlık politikaları ve geleceğe yönelik projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantının, Bakanlık tarafından yürütülen çalışmaların ve yeni yol haritasının paylaşıldığı bir tanışma buluşması olduğunu belirten Memişoğlu, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını topluma kazandırma hedeflerine vurgu yaptı.

Memişoğlu, bağımlılık, obezite, hareketsizlik, beslenme bozuklukları ve düşük doğurganlık oranlarının gelecekteki en büyük sağlık riskleri arasında yer aldığını belirterek, bu alanlarda medyanın toplumu bilinçlendirme konusunda önemli bir rol oynadığını ifade etti.

"Sağlık hizmetlerinde kökten çözüm amaçlıyoruz"

Temel sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik açıklamalarda bulunan Memişoğlu, bu sürecin yalnızca Bakanlık değil, toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla başarıya ulaşabileceğini belirtti. "Bu konuda toplumun kültür ve bilincini artırarak, sağlık hizmetlerini bir toplumsal politika haline getireceğiz. Sorunların köküne inip kalıcı çözümler üreteceğiz" dedi.

Aile Sağlığı Merkezleri ile 2. ve 3. basamak sağlık hizmetleri arasındaki entegrasyonu artırmayı hedeflediklerini dile getiren Memişoğlu, "Aile hekimine başvuruları teşvik edecek adımlar atacağız. Zorlayıcı değil, teşvik edici bir anlayışla vatandaşlarımızın aile hekimlerinden faydalanmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Şehir hastanelerimizle gurur duyuyoruz"

Memişoğlu, şehir hastanelerinin Türkiye'nin sağlık alanındaki gurur kaynaklarından biri olduğunu belirterek, "Şehir hastaneleri, sağlık bilgisi ve teknolojinin gelişeceği merkezler olarak planlanmıştır. Bu konuda olumsuz algı oluşturmak yanlış olur. Bu hastaneler, sağlık sistemimizin medarıiftiharlarıdır" dedi.

"Alarm durumumuz söz konusu değil"

Toplantıda medyanın sorularını da yanıtlayan Memişoğlu, Kovid-19 ve maymun çiçeği ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile işbirliği içinde olduklarını belirten Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin gelecekteki kapasite ve niteliğini artırmak için bazı branşlarda insan gücü planlamaları yapacaklarını söyledi. Eczanelerde ilaç teminiyle ilgili sorulara yanıt verirken ise, ilaç sorununun olmadığını ve ilaçların etken maddesi üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.