Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında sunduğu hizmetlerin dünya çapında en iyi olduğunu vurguladı. Kırşehir’e bir dizi inceleme için gelen Bakan Memişoğlu, Kırşehir Valiliği'nde İl Değerlendirme Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Sağlıkta gelişmeler ve yeni projeler

Toplantıda sağlık yöneticilerinden güncel çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Memişoğlu, Ahi Evran Üniversitesi Kampüs Alanı’nda yapımı süren üniversite hastanesini de ziyaret etti. Ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık alanında birçok alanda ilerleme kaydettiğini belirtti.

Prof. Dr. Memişoğlu, "Yetkisiz sağlık hizmetlerini sunanlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu aşamalarda, sağlıkta illegal uygulamaların önüne geçmek için gerekli tedbirleri her zaman aldığımız gibi, almaya devam edeceğiz" dedi.

Sağlık turizmine vurgu

Türkiye’nin son 20 yılda sağlık alanında kaydettiği gelişmeleri de hatırlatan Bakan, "Türkiye, sağlıkta en iyi hizmet sunan ülkelerden bir tanesi. Sağlık turizmini destekleyerek, dünya genelinden gelecek insanlara sağlık hizmetleri sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, ayrıca sağlık teknolojisi üretimi ve çevre ülkelerle iş birliği konularında da önemli hedefler belirlediklerini dile getirerek, "Sağlık alanında sağladığımız gelişimi daha da ileri taşıyacağız" diye ekledi.