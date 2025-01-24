Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son durumu değerlendirdi.

Bakan Memişoğlu yaptığı açıklamada, hastanelerde tedavi altındaki yaralı sayısının 8 olduğunu belirterek, “Şu anda hastanelerimizde 8 yaralımız kaldı. İnşallah onları da şifa ile taburcu edeceğiz,” dedi.

Memişoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Maalesef, Bolu’da yaşanan üzücü olay için hepimiz üzgünüz. Orada rahmetli olan bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabırlar diliyorum. Şu anda hastanelerimizde 8 tane yaralımız kaldı. İnşallah onları da şifayla taburcu edeceğiz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bütün ailelere sabırlar diliyoruz."

Tedavi süreci devam ediyor

Yangında yaralananların tedavileri, bölgedeki hastanelerde sürdürülüyor. Sağlık Bakanlığı, tüm ekiplerin seferber edildiğini ve yaralıların en iyi şekilde tedavi edilmesi için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.