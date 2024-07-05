Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da temaslarda bulunarak, deprem bölgelerinde yapılan konut çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, şu ana kadar 276 bin konutun inşasının tamamlandığını ve bunlardan 76 bininin sahiplerine teslim edildiğini belirterek, yıl sonuna kadar toplam 200 bin konutun daha teslim edileceğini vurguladı.

İnşaat çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor

Malatya ziyareti kapsamında kent merkezindeki çarşı inşaatı ve Saray Mahallesi'ndeki rezerv alanlarını da incelediğini söyleyen Bakan Kurum, "Deprem bölgesinde 2 bine yakın şantiyede 153 bin işçi kardeşimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Göreve başladığımız günden itibaren deprem bölgelerine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar 7 bin 881 konutun tamamlanarak depremzedelerin kullanımına sunulduğunu görmek bizi memnun ediyor" dedi.

Bakan Kurum, ayrıca depremler sonrası başlatılan ihya çalışmalarının, bölgesel tarihi ve kültürel dokuya uygun olarak yürütüldüğünü ifade etti. "İnşa ettiğimiz şehir merkezleri ve meydanlar, depreme dayanıklı, çevre dostu ve sıfır atık ilkelerini esas alarak tasarlanmaktadır" diyen Kurum, bölge esnafının da mağdur olmadan ihya çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.

Vatandaşların mağduriyetleri gideriliyor

Son olarak Bakan Kurum, depremler sonrası verilen tüm sözlerin tutulduğunu ve bu süreçte milletin yanında olduklarını vurgulayarak, "Malatya'mız ve diğer deprem bölgelerimizde, vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte tek motivasyonumuz, milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve onların dualarını almak" dedi.