Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı açıklamalarda, dış ticaret ve döviz kurlarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Fevzi Çakır’ın sorularını yanıtlayan Bolat, ihracatın ilk 6 ayda 2,4 milyar dolar arttığını ve dış ticaret açığının Mayıs ayında 35 milyar dolar azaldığını ifade etti.

İhracat ve dış ticaret açığı

Bakan Bolat, Haziran ayında yaşanan ihracat gerilemesini telafi edeceklerini belirterek, Temmuz ayında ihracatın iyi gittiğini söyledi. Bu yıl ihracatta 267 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için yoğun bir çaba içinde olduklarını vurgulayan Bolat, şu ifadeleri kullandı:“İhracatta hazirandaki gerilemeyi kapatacağız, temmuz ayı iyi gidiyor. Bu yıl ihracatta 267 milyar dolarlık hedefimiz için yoğun bir çaba içindeyiz.”

Kur seviyeleri ve cari işlemler açığı

Son dönemde kur seviyeleri hakkında sıkça konuşulan konulara değinen Bolat, TL’yi sürekli devalüe ederek rekabetçi olmanın mümkün olmadığını belirtti. Ekonominin bir dengeler bütünü olduğunu ve sadece bir kesimin taleplerini karşılayarak hareket edilemeyeceğini vurgulayan Bolat, yıl sonunda cari işlemler açığı hedefinin 20-25 milyar dolar arasında olduğunu söyledi: “Kuru sürekli artırarak, TL’yi devalüe ederek rekabetçi olmamız mümkün değil. Ekonomi bir dengeler bütünüdür, sadece bir kesimin taleplerini karşılayarak hareket edemeyiz. Yıl sonunda cari işlemler açığı hedefimiz 20-25 milyar dolar arasında.”

Dış ticaret ve ihracat hedefleri

Bolat, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli pazarlara da değindi. Çin ile 3 milyar dolar ihracat, 46 milyar dolar ithalat gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, AB ile 211 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip olduklarını söyledi. AB ve ABD pazarlarının durgun olduğu bir dönemde İslam ülkeleri ile ticaretin geliştirildiğini vurgulayan Bolat, AB’ye yeşil mutabakat uyumu konusunda yol haritaları hazırlandığını da ekledi.

Öne çıkan başlıklar

Cari İşlemler Açığı Hedefi: Yıl sonunda 20-25 milyar dolar.

İhracat Hedefi: 267 milyar dolar.

Dış Ticaret: Çin ile 3 milyar dolar ihracat, 46 milyar dolar ithalat; AB ile 211 milyar dolarlık ticaret.

Yeşil Mutabakat: AB ile uyum için yol haritaları ve kredi finansman paketleri.

Eximbank Kredileri: 2024 yılında 50 milyar dolar kredi verme hedefi.

Vize Sorunları: Avrupa ülkelerine yönelik baskılar ve yeni mekanizma talepleri.

Ticaret Artışı Hedefi: 2028’e kadar AB ülkeleri ile ticareti yüzde 40 artırma hedefi.