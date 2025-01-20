Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, çocukların sosyal ihtiyaçlarına özel önem verdiklerini vurguladı. Çocukların aileleriyle birlikte, güvenli ve sağlıklı bir çevrede büyümeleri için Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinin genişletildiğini ve bu hizmetlerin çeşitlendirildiğini belirtti.

Aile odaklı sosyal hizmetler

Bakan Göktaş, çocukların aile şefkati içinde büyümesi ve milli değerlere sahip bireyler olarak yetişmeleri için çalıştıklarını dile getirdi. Ayrıca, aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların sosyal çevresinde desteklenerek güçlü bireyler olmalarını hedeflediklerini söyledi. Ocak ayı için 1 milyar 189 milyon liralık SED ödemesinin hesaplara yatırıldığını ifade etti.

Şubat ayında SED tutarları artıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeye göre şubat ayında yapılacak SED ödemelerinde çocuk başına verilen ekonomik destek miktarının 7 bin 94 lira olarak hesaplara yatırılacağını açıkladı.