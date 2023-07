Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilin, il ve ilçe belediye başkanları ile bakanlıkta düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Özhaseki, 6 Şubat'ta yaşanan depremin gerçekten büyük bir felaket olduğunu belirterek, "Çok şükür bu felaketlerin de altından kalkıyor ve yaraları sarmaya devam ediyoruz. Karşımıza çıkan tabloda ara ara sayı değişmekle birlikte, deprem bölgelerindeki illerimizde 872 bin 59 bağımsız birim yıkılmış vaziyette. 311 bin bina ediyor. Bizim devlet olarak 680 bin konut, 170 binden fazla da depo, iş yeri gibi yerleri yapmamız gerekiyor. Toplamda karşımıza çıkan sayı 850 bin civarında. Karşımızda böyle bir hasar var ama inşallah bunun altından kalkacağız. İlk etapta 180 bin civarında ihale yapıldı. Bunların teslimatları belki de ekim, kasım, aralık ayı gibi yapılacak. İlk hak sahibi vatandaşlarımız o bölgelere gidip, güvenli konutlarında oturacaklar" dedi.



'BURADA HEPİMİZİN VEBALİ VAR'

1999 depreminden bir ders alarak yönetmelikleri değiştirdiklerini ifade eden Özhaseki, "Geçmişte, 99 depreminden bir ders çıkarıldı, bizim bundan sonra da belki yeni birtakım tedbirler alarak, sıfır toleransla önümüze bakmamız icap ediyor. Bazen belediyelerde göz yumuyoruz, müteahhit arkadaşlarımızın para hırsıyla yanlış işler yaptıklarını görüyoruz ama çok ses çıkarmıyoruz; yapı denetimlerde hatalar oluyor. Bazen zemin etütlerine dikkat edilmiyor veya kimseye suçlamak adına söylemiyorum ama sanki bir müşterek müteselsil suçluluk var gibi işler yapılıyor ve göz yumuluyor. Bundan sonra böyle bir hatanın olmaması gerekiyor. Bunu söyleyen kardeşiniz de nihayetinde 21 yıl belediye başkanlığı yapmış ve bir kez taviz vermemiş biri olarak söylüyorum. Hiçbir zaman göz yummadım. Bizler dikkat edersek bir şey olmayacak. Burada hepimizin vebali var. Bundan sonra sıfır toleransla önümüze bakıp, yol almamız gerekiyor. Yoksa her bir depremde yine ağlarız, yeni bir felaket daha karşımıza gelir. Bakanlık olarak elimizden geleni yapacağız ama uygulayacak olan sizlersiniz. Vatandaş da buna uymak zorunda" diye konuştu.



'SIFIR TOLERANSA GEÇECEĞİZ'

Özhaseki, bir taraftan rezerv alanlarda konutlar yapacaklarını, bir taraftan da şehir merkezlerinde hayatı canlandıracaklarını söyleyerek, "Şehrin iç dinamiklerini harekete geçirmek, istihdamı sağlamak zorundayız. Yereldeki çalışmaları ve ticari faaliyetleri desteklemek durumundayız. Bundan dolayı da uygunsa, yapı yasağı gelmemişse, yerinde dönüşüm başlatmak istiyoruz. Bizim 4 tane ana kırmızı çizgimiz var. Bunlar; bundan sonra her ne olursa olsun fay kırıkları, hatları üzerinden yapılaşma olmayacak. Sıvılaşma olan alanlarda da yapılaşma bir daha olmayacak. Dere yataklarında, zeminin müsait olmadığı yerlerde yapı yasağı gelecek. Özellikle mühendislik ve yapım işlerinde sıfır toleransa geçeceğiz. Sıfır toleransla devam etmezsek, felaketler bizi bekler. Bundan da her seferinde ağlayarak çıkarız. Bizim kırmızı çizgilerimiz de bunlar" dedi.