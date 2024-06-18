Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin sahillerindeki düzenlemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özhaseki, "Tüm sahillerimizi adım adım gözden geçiriyoruz ve vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen kaçak yapıları hızlıca tespit edip kaldıracağız" dedi. Bu kapsamda, Çevre Bakanlığı'nın 'Denizler Halkındır' projesinin etkili bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Kurban Bayramı sürecinde sahillerde artan hareketlilikle birlikte denetimlerin yoğunlaştığını vurgulayan Bakan Özhaseki, proje sayesinde vatandaşların sahillere serbest erişimlerinin arttığını ve halk plajlarının tatilciler için popüler birer mekan haline geldiğini ifade etti.

Özhaseki, "Hedefimiz, sahillerimizi kaçak yapılardan arındırmak ve turistik hareketliliği yasal çerçevede sürdürmek" diye ekledi. Türkiye genelindeki sahilleri detaylı bir şekilde incelediklerini belirten Bakan Özhaseki, bu süreçte il müdürlüklerinin ve valiliklerin işbirliğiyle denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Son olarak, Bakan Özhaseki, "Bayram tatili boyunca sahillerimizde çevre kirliliğine dikkat edilmesi gerektiğini, temiz işletmelerde keyifli bir tatil geçirilmesi için çağrıda bulunuyorum" dedi.