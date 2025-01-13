Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılı Kasım dönemi cari açık verilerini değerlendirirken, Türkiye'nin 2025'te cari açık konusunda daha olumlu bir gelişme yaşanabileceğini belirtti. Bakan Şimşek, sürdürülebilir cari dengeyi sağlamak ve finansman kalitesini artırmak amacıyla kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Kasım 2024 döneminde Türkiye'nin cari işlemler hesabı 2 milyar 871 milyon dolar açık verdi. Ancak altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında, Türkiye'nin 3 milyar 443 milyon dolar fazla verdiği kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise kasım ayında 5 milyar 235 milyon dolar olarak belirlendi.

Dış finansman koşulları iyileşiyor

Bakan Şimşek, Türkiye'nin dış finansmana daha uygun koşullarla erişim sağladığını belirterek, son 1,5 yıl içinde reel sektör ve bankacılık sektörünün dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 130 ve yüzde 150 seviyelerine yükseldiğini ifade etti.

Cari açığın azalması başarı olarak değerlendirildi

Bakan Şimşek, Ocak-Kasım 2024 döneminde cari açığın 5,6 milyar dolar olarak kayda geçtiğini, bu rakamın Mayıs 2023'e göre 48,2 milyar dolar azaldığını açıkladı. Bakan, "Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altına gerilemesi, programımızın en önemli başarılarından biri oldu" dedi.

Şimşek, Avrupa Birliği'ndeki zayıf talep, artan petrol fiyatları, güçlenen ABD doları ve düşen avro/dolar paritesinin, cari dengeyi olumsuz yönde etkileyebileceğini de sözlerine ekledi. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanı, tüm bu olumsuz koşullara rağmen 2024 hedeflerinin çok daha olumlu bir şekilde gerçekleşmesini beklediklerini vurguladı.

Sürdürülebilir cari denge için kararlılık mesajı

Bakan Şimşek, sürdürülebilir bir cari denge için hükümetin kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğini belirterek, finansman kalitesinin daha da artırılması gerektiğini ifade etti.