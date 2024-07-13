Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, yüksek tutarda harcama yapan ancak herhangi bir gelir beyan etmeyen veya düşük gelir beyanında bulunan kişileri incelemeye aldı. Bakan Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olan ve gelir beyanında bulunmayan kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz" dedi.

Vergi denetimi kapsamında neler var?

Yüksek Harcama Tespitleri: İlk incelemelerde tespit edilen 800 kişi, aylık 5 milyon liranın üzerinde harcama yapıyor ancak vergi beyanında bulunmuyorlar.

IBAN Yoluyla Tahsilatlar: IBAN üzerinden ödeme yapan işletmeler de vergi denetimine tabi tutuluyor. IBAN hesabı sahiplerine gelir kaynağının detayları soruluyor ve vergi ödemesi gerekliliği inceleniyor. 2024 fındık yevmiyeleri belli oldu

Mail Order Yöntemi: Hizmet, e-ticaret ve mobilya gibi sektörlerde sıklıkla kullanılan "mail order" yöntemiyle yapılan tahsilatlar da vergisel riskler açısından inceleniyor. Fatura veya fiş düzenlenmemesi durumları takip ediliyor.

Bakan Şimşek'in açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. IBAN veya 'mail order' ile tahsilat yapan işletmeleri de inceliyoruz. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet verenleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.