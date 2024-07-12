Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranının ikinci çeyrekte yüzde 2,5’in altına gerilemesini beklediklerini açıkladı. Bakan Şimşek, ekonomik dönüşümü yapısal reformlarla gerçekleştirerek sürdürülebilir cari açığa ulaşacaklarını ve bu sayede ülkenin dış finansman ihtiyacını kalıcı olarak düşüreceklerini ifade etti.

Cari işlemler ve dış finansman görünümü

Bugün açıklanan cari işlemler rakamlarını değerlendiren Bakan Şimşek, şunları söyledi:

"İstikrar, güven ve dayanıklılık artıyor, cari açık önemli bir sorun olmaktan çıkıyor. Dış borcun milli gelire oranı düşüyor ve rezerv birikimi hızlanıyor. Yıllık cari açık mayısta 25,2 milyar dolarla 2022 yılı Haziran ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi. Cari açıktaki düşüşün yanı sıra olumlu dış finansman görünümü devam ediyor. Yılın ilk beş ayında portföy girişi 19,1 milyar dolara ulaştı."

Dış borç çevirme oranlarındaki iyileşme

Bakan Şimşek, bankacılık ve reel sektörün uzun dönem dış borç çevirme oranlarının geçen sene Ocak-Mayıs dönemindeki yüzde 97 ve yüzde 73 seviyesinden bu yılın aynı döneminde sırasıyla yüzde 160 ve yüzde 123’e yükseldiğini belirtti. Bu durum, ekonomideki güvenin arttığını ve dış borç yönetiminde iyileşmeler olduğunu göstermektedir.

Ekonomik reformlar ve rezerv birikimi

Bakan Şimşek, ekonomik dönüşüm için yapısal reformlara devam edeceklerini ve bu sayede sürdürülebilir cari açığa ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca, rezerv birikiminin hızlandığını ve dış finansman ihtiyacının kalıcı olarak düşeceğini belirtti.