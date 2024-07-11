Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında kritik açıklamalarda bulundu. Vergi adaleti ve enflasyon konularına dikkat çeken Şimşek, dar gelirli vatandaşları rahatlatacak mesajlar verdi.

Vergide adalet ve enflasyonla mücadele

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ve vergi politikalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, enflasyona ilişkin "en zoru geride kaldı" mesajını verirken, vergilendirme politikalarında dar gelirlilere yük getirmeyecek adımlar atacaklarını belirtti.

Enflasyon beklentileri ve ekonomik iyileşme

Şimşek, enflasyonun önümüzdeki aylarda düşüş göstereceğini ve yıl sonunda yüzde 42 seviyesine kadar gerileyebileceğini ifade etti. "Enflasyon gelecek ay yüzde 60, sonraki ay yüzde 50 civarına inecek. Şu anda dezenflasyon döneminin başındayız" şeklinde konuşan Şimşek, en zor dönemin geride kaldığını vurguladı.

Sürdürülebilir büyüme ve cari açık

Ekonomik programın en önemli hedeflerinden birinin sürdürülebilir büyüme olduğunu belirten Şimşek, net ihracat katkısının pozitife döndüğünü ve iç talebin makul düzeyde devam ettiğini söyledi. Cari açığın da endişe kaynağı olmaktan çıkartılması gerektiğine dikkat çekerek, "Kalıcı olabilmesi için yapısal dönüşüme ihtiyaç var" dedi.

Kamuda harcama disiplini

Bakan Şimşek, kamu harcamalarında disiplini önemsediklerini ve bazı programları gözden geçirerek kapatma kararı alacaklarını belirtti. "Amacımız vergilendirilmemiş bir alan bırakmamak, vergide adalet ve etkinliği sağlamak. Yük hiçbir şekilde dar gelirlilere yüklenmeyecek" dedi.

Merkez Bankası ve dış kaynak

Enflasyonla mücadelenin Merkez Bankası'nın elini güçlendireceğini söyleyen Şimşek, kur riskinin azaldığını ve borçlanmanın vadesinin artırıldığını ifade etti. Ayrıca, uluslararası rezervlerde önemli bir artış yaşandığını ve Türkiye'nin dış kaynağa erişiminde sorun olmadığını belirtti.

Kritik mesajlar

"Türkiye'nin istikrar ve reform programı ile birlikte risk priminde dramatik bir düşüş yaşanmıştır. Rezervlerdeki artışın büyük bir kısmı vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin programa olan güveni nedeniyle dövizden TL'ye geçişle açıklanır" şeklinde konuşan Şimşek, ekonominin geleceği hakkında olumlu mesajlar verdi.