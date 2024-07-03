Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2024 enflasyon verilerini açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 1,64 artarken, yıllık enflasyon yüzde 71,6 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu veriler ışığında enflasyon değerlendirmelerinde bulundu.

Dezenflasyon süreci başladı

Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin başladığını vurguladı ve mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin, yıl sonu hedefleriyle uyumlu olduğunu belirtti. Şimşek, "Yüzde 1,64’lük aylık haziran verisi, yüzde 22’lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor" dedi.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar program kararlılıkla uygulanacak

Bakan Şimşek, finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde edilen başarıların, dezenflasyon sürecinde de belirginleşeceğini ifade etti. Şimşek, fiyat istikrarına ulaşana kadar programı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacaklarını söyledi.

Kalıcı refah artışı hedefte

Bakan Şimşek, enflasyon verilerinin yıl sonu hedefleriyle uyumlu olduğunu ve dezenflasyon sürecinin belirginleşeceğini ifade etti. Bu sürecin, Türkiye ekonomisinde kalıcı refah artışını sağlayacağını belirtti.