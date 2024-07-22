Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin önümüzdeki aylarda daha da belirginleşeceğini belirterek, “Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngörüyoruz" dedi.

Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"nin yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek'in açıklamaları, ekonomik beklentiler ve enflasyon hedefleri üzerine önemli bilgiler sundu.

"Enflasyon hedeflerine yaklaştık"

Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerinin hedeflere yaklaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43’e, 12 ay sonrası yüzde 30’a ve 24 ay sonrası yüzde 19,3’e düştü."

"OVP’yi açıkladığımızdan beri 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri kesintisiz geriledi."

"Gerçekleşen yıllık enflasyonun yükselişte olduğu bu dönemde beklentilerin iyileşiyor olması dezenflasyona yönelik politikalarımızın başarılı olacağına yönelik inancı göstermektedir."

Temmuz ayı itibarıyla enflasyon düşecek

Bakan Şimşek, Temmuz ayında aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte, yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngördüklerini vurguladı. Şimşek, dezenflasyon sürecinin önümüzdeki aylarda daha da belirginleşeceğini ifade etti.