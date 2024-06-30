Yeni yasa, kripto varlık tanımlamaları ve lisanslama süreçlerini kapsıyor.

Türkiye, kripto varlıklara ilişkin ilk yasal düzenlemesini tamamladı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni yasa, Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklikler yaparak kripto varlıkların tanımlanması ve lisans alınması gibi konuları ele alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu reform adımının dünya örneklerine benzer olduğunu belirtti.

"Dünya örneklerine benzer düzenlemeler yapıldı"

Bakan Şimşek, yasa ile birlikte yatırımcılardan vergi alınıp alınmayacağı ve hangi kurumların yetkili olacağına dair detayları paylaştı. Yasanın öne çıkan başlıklarına göre, yatırımcılardan vergi alınmayacak. Ancak, Türkiye'de hizmet sunan platformlar yıllık gelirlerinin yüzde 1'ini SPK'ya ve yüzde 1'ini TÜBİTAK'a ödeyecek.

Yetkili kurumlar ve lisanslama süreçleri

SPK, kripto varlıkların ihraç edilmesinde yetkili olacak. Platformların kurulması ve faaliyete geçmesi için SPK'den izin almaları zorunlu hale geldi. Yürürlük tarihinden itibaren 1 ay içinde faaliyet izni almak zorunda olan platformlar, aksi takdirde 3 ay içinde tasfiye kararı alacak.

Cezai yaptırımlar ve denetimler

İzinsiz faaliyet yürütenlere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve ağır para cezaları uygulanacak. Ayrıca, yurt dışı merkezli platformların Türkiye'de lisans almadan faaliyet göstermesi yasaklandı. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının mali denetimi SPK tarafından ilan edilen bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılacak.

Kripto ATM'leri ve listelenme işlemleri

Kripto ATM'lerinin faaliyetleri 3 ay içinde sonlandırılacak. Kripto varlıkların listelenme işlemleri, SPK tarafından belirlenecek teknik kriterlere göre gerçekleşecek.

Yeni yasa ile birlikte Türkiye'de kripto varlık ekosisteminde büyük değişiklikler bekleniyor. Peki bu düzenlemeler yatırımcıları nasıl etkileyecek?