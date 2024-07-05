Bakan Şimşek'in açıklamaları:

"Borçlanma faiz oranlarımız düşüşte. Programımız sayesinde ülkemize olan yatırımcı ilgisi artıyor ve CDS risk primimiz gerilemeye devam ediyor. Azalan risk primi ve düşen enflasyon beklentileriyle hazine tahvil faizleri de geriliyor. 2 yıl vadeli TL cinsi gösterge tahvil faizi, mart ayına göre yaklaşık 1000 baz puan düştü. 5 ve 10 yıl vadeli dolar cinsi tahvillerin faizleri ise nisandan bu yana yaklaşık 50 baz puan azaldı. Dezenflasyon süreciyle birlikte makroekonomik göstergelerimizin daha da iyileşmesiyle borçlanma maliyetlerimiz düşüşünü sürdürecek ve kamu maliyesindeki olumlu görünüm güçlenecek."

Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor.



Programımız sayesinde ülkemize yatırımcı ilgisi artmaya ve CDS risk primimiz gerilemeye devam ediyor.



Azalan risk primi ve gerileyen enflasyon beklentileriyle hazine tahvil faizleri düşüyor.



2 yıl vadeli TL cinsi gösterge tahvilin faizi… pic.twitter.com/S4i0POgSft — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 5, 2024