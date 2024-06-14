Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki olumlu gelişmelerin devam ettiğini belirtti. Bu gelişmelerin dezenflasyon sürecini hızlandıracağını ifade etti. Haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 68 katılımcı ile gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, yıllık TÜFE artışı beklentisi yüzde 43,64'ten yüzde 43,52'ye geriledi.

Sosyal medyadan önemli açıklama

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8’e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3’e geriledi. Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır," dedi.

Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor.



Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor.



Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti.



12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8’e, 24 ay sonrası… pic.twitter.com/JzYYgLq3iM — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 14, 2024

TÜFE beklentileri ve Dolar/TL tahminleri geriledi

Merkez Bankası'nın yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Haziran ayı TÜFE artışı beklentisi yüzde 2,56'dan yüzde 2,52'ye düştü. Yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,64'ten yüzde 43,52'ye geriledi. Ayrıca, 12 ay sonrası TÜFE artışı beklentisi yüzde 33,21'den yüzde 31,79'a, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 21,33'ten yüzde 20,33'e indi.

Cari işlemler açığı ve Dolar/TL beklentileri

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 38,7771'den 37,7463'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41,7997'den 41,4115'e düştü. Bir önceki anket döneminde 30,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 29 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 28,4 milyar dolara geriledi.

Politika faizi beklentileri

TCMB'nin politika faizine ilişkin beklentiler cari ay ve 3 ay sonrası için yüzde 50 olarak kaydedildi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 37,11'den yüzde 35,90'a düştü.