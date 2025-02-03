Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayında yıllık enflasyonun geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42,1’e gerilediğini belirtti ve "Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde" dedi.

Milyonların merakla beklediği 2025'in ilk enflasyon oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yıllık enflasyonu yüzde 42,12 olarak duyururken, aylık enflasyon ise yüzde 5,03 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, duyurulan oranların ardından açıklamada bulundu.

"Son 38 ayın en düşük seviyesi"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ve "Ocakta yıllık enflasyon geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42,1’e geriledi" diyen Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62,9 oldu" dedi.

"Enflasyondaki düşüş devam edecek"

"Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı" diyen Şimşek, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti.

Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek."